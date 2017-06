Wohnungeinbruch in Endenich

Bonn. Am Mittwoch kam es tagsüber zu einem Wohnungseinbruch in Bonn-Endenich. Unbekannte erbeuteten unter anderem eine Spiegelreflexkamera und Schmuck. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.06.2017

Am Mittwoch kam es laut Polizeiangaben zwischen 8.45 Uhr und 17.00 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in Bonn-Endenich in der Monschauer Straße. Unbekannte gelangten zunächst in das Treppenhaus des Einfamilienhauses und brachen anschließend die Wohnungstür im zweiten Obergeschoss auf. Die Zimmer durchsuchten die unbekannten Täter anschließend nach Diebesgut.

Dabei erbeuteten sie unter anderem eine Spiegelreflexkamera und Schmuck. Noch ist der finanzielle Schaden nicht genau erhoben. Nach dem Einbruch entkamen die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei und das zuständige Kriminalkommissariat haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten nun Zeugen, sich zu melden.

Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern geben kann, soll sich unter 0228-150 mit der Polizei in Verbindung setzen.