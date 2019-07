Zwei Räder gestohlen

Bonn. In Bonn-Gronau und in der Bonner Innenstadt sind am Mittwochnachmittag zwei hochwertige Fahrräder gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.07.2019

Am Mittwochnachmittag sind in Bonn-Gronau und in der Bonner Innenstadt zwei hochwertige Fahrräder gestohlen worden. Laut Polizei entwendeten Unbekannte zwischen 12.20 und 14.05 Uhr ein E-Bike der Marke KTM auf einem Innenhof in der Kaiserstraße. Das graue Fahrrad vom Typ Macina Dual sei vom Besitzer dort abgestellt und mit einem Schloss gesichert worden.

Das andere Fahrrad soll laut Polizei an einem Fahrradständer in der Innenstadt an der Straße Am Hof gestanden haben, als die Diebe das rote Rad der Marke Ampler zwischen 16.30 und 20 Uhr gestohlen haben sollen. Hinweise zu den Rädern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228/150 entgegen.