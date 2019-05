Navigationsgerät entwendet

Im Februar wurde in einer Tiefgarage in Bonn die Fensterscheibe eines Autos eingeschlagen und ein Navigationsgerät gestohlen. (Symbolfoto)

Bonn. Im Februar wurde in einer Tiefgarage in Bonn die Fensterscheibe eines Autos eingeschlagen und ein Navigationsgerät gestohlen. Jetzt sucht die Polizei mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.05.2019

Die Polizei Bonn sucht mit einer Fotofahndung nach einem Dieb. Der abgebildete Mann (siehe Foto unten) soll am 6. Februar in einer Tiefgarage in der Bonner Innenstadt die Fensterscheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen und anschließend ein mobiles Navigationsgerät aus dem Fahrzeug gestohlen haben.

Der Tatverdächtige wurde am Tatort von einer Überwachungskamera fotografiert. Da die bisherigen polizeilichen Ermittlungen nicht zu Identifizierung des Verdächtigen geführt haben, veröffentlicht die Bonner Polizei auf richterlichen Beschluss ein Foto des Unbekannten.

Hinweise sollen an das Kriminalkommissariat 36 weiter gegeben werden. Die Rufnummer lautet (0228) 150.