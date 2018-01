Raubzug in Bad Godesberg

Bad Godesberg. Die Polizei fahndet nach einem Mann der an Heilig Abend in Mehlem auf Raubzug ging. Dabei ließ er ungewollt eine Spur zurück, von der sich die Polizei nun Hinweise erhofft.

Die Polizei fahndet mit einem Kamerabild nach einem Mann, der mit zwei Komplizen ausgerechnet an Heilig Abend in ein Einfamilienhaus in Mehlem eingebrochen sein soll. Zwischen 18.20 und 19.25 Uhr schlichen die Verdächtigen laut Polizei durch den Garten zur Rückseite des Hauses „Im Frankenkeller“, erkletterten einen Balkon und hebelten ein Fenster auf.

Um 19.25 Uhr kamen die Hausbewohner zurück, und die überraschten Einbrecher flüchteten durch den Garten in Richtung Rheinufer, wo sich ihre Spur verlor. Kurz zuvor war zwischen 18.52 Uhr und 18.58 Uhr ein unbekannter Mann beim Klingeln an der Haustür von einer Videokamera aufgezeichnet worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei davon auszugehen, dass es sich um einen der drei Verdächtigen handelt, so die Polizei. Telefonische Zeugenhinweise an 0228-150.