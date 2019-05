Bonn. Ein Busfahrer hat eine Linienfahrt von Rheinbach nach Bonn am Donnerstagabend augenscheinlich betrunken absolviert. Ein Fahrgast hatte den 51-Jährigen gemeldet. In seiner Tasche fand die Polizei drei leere Bierdosen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.05.2019

Ein Fahrgast hat am späten Donnerstagabend gegen 23 Uhr auf der Fahrt von Rheinbach nach Bonn die Polizei wegen der unsicheren Fahrweise eines Busfahrers angerufen. Daraufhin hielten die Beamten den Linienbus auf der Rochusstraße in Duisdorf an, heißt es im Bericht. Wie sich dann bei einem Atemalkoholtest herausgestellte, saß der 51-jährige Fahrer mit 0,5 Promille hinterm Steuer.

In der Tasche des Mannes wurden zudem drei leere Bierdosen gefunden. Wegen der besonderen Verantwortung bei der Personenbeförderung gilt für Busfahrer ein absolutes Alkoholverbot. Der Fahrer musste den Bus stehen lassen und die Beamten zur Wache begleiten. Dort wurde ihm wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren und Alkoholeinwirkung eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.