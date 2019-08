Besitzer gesucht

BONN. "Wem gehört dieses Fahrrad?", fragt die Polizei und bittet um Hinweise. Ein "Polizeifahrrad", das nun sichergestellt wurde, wurde zuvor vermutlich dem Eigentümer gestohlen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.08.2019

Die Bonner Polizei hat ein Fahrrad im Polizei-Design sichergestellt. Wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten, war einem Anwohner in Bonn-Beuel das Kinderfahrrad aufgefallen, weil es schon seit einigen Tagen ungesichert vor einem Mehrfamilienhaus an der Sankt Augustiner Straße stand.

Da die Polizei den Eigentümer bislang nicht ermitteln konnte und der Verdacht besteht, dass das Fahrrad gestohlen wurde, stellten es die Beamten sicher. Mit Hilfe eines Fotos suchen die Ermittler nun nach dem Besitzer des "Polizeifahrrads". Hinweise nimmt die Polizei unter 0228/150 entgegen.