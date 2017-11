Nach Anruf eines aufmerksamen Zeugen

Bonn. Am Samstagabend kam es in der Carl-Troll-Straße in Endenich zu einem Einbruch in die Räume eines Büros. Durch den Anruf eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter noch auf der Flucht stellen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.11.2017

Nach einem Einbruch in ein Büro in Endenich am Samstagabend konnte die Bonner Polizei den mutmaßlichen Täter auf der Flucht stellen und festnehmen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach hatte ein Zeuge gegen 21.20 Uhr einen Mann gesehen, der aus einem Fenster des Büros in der Carl-Troll-Straße gesprungen war. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei.

Mehrere Streifenwagen eilten zum Tatort, eine Fahndung wurde eingeleitet. Aufgrund der Personenbeschreibung durch den Zeugen trafen die Beamten einen 50-jährigen Mann an, der unter anderem ein Mobiltelefon mit sich führte, das dem Diebesgut zuzuordnen sei. Der Mann soll zuvor ein Fenster aufgehebelt und die Büroräume nach Diebesgut durchsucht haben.

Die Beamten brachten den Tatverdächtigen ins Polizeipräsidium. Der zuständige Richter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl.

Generell appelliert die Bonner Polizei: Rufen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend den Notruf 110, bleiben Sie aufmerksam und schildern der Polizei Ihre Beobachtungen.