Verkehrschaos erwartet

Bonn. Die Polizei hat am Dienstagnachmittag das Koblenzer Tor in Fahrtrichtung Bonn gesperrt. Ein Stein hatte sich gelöst. Bis 21 Uhr soll die Strecke noch gesperrt bleiben.

Am Dienstagnachmittag löste sich ein Stein aus der Verkleidung über dem Koblenzer Tor, worauf die Polizei die Straße abgesperrt hat. Betroffen ist die Strecke in Fahrtrichtung Bonn. Der Verkehr wird derzeit über die Stockenstraße umgeleitet, die Polizei rechnet mit einer hohen Verkehrsbeeinträchtigung. Bis 21 Uhr soll die Fahrbahn gesperrt bleiben.

Am Nachmittag haben sich Statiker und Dachdecker auf den Weg zum Koblenzer Tor gemacht. Derzeit wird ein Gerüst errichtet, um die Schäden zu beheben. Weitere Steine seien dabei, sich zu lösen.

"Stücke vom Kapittel der Säule mit Barockverzierung sind heruntergefallen", sagt Diplom-Ingenieur Hans-Günter Ulrich vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB). Der BLB ist für das Gebäude zuständig. Da sich weitere Steine lösen könnten, wurde am Dienstagmittag damit begonnen, ein Fanggerüst mit einem Fangnetz aufzubauen. Vollständige Ausbesserungen seien demnach erst im Sommer geplant.

Polizei sperrt Koblenzer Tor Foto: Matthias Kehrein Am Koblenzer Tor werden Schäden begutachtet. Am Dienstagmittag hatten sich Steine gelöst.

Nach Einschätzung von Ulrich habe sich der Stein nicht durch eine Erschütterung des Bodens gelöst, sondern infolge von Frostschäden. Die derzeitigen Sanierungsarbeiten im Ostflügel des Hauptgebäudes hätten nichts mit dem Ablösen des Steins zu tun.

Am Montagabend hatte sich bereits ein 800 Gramm schweres Stück Sandstein aus der Verzierung der Rundbögen am Koblenzer Tor gelöst, wie Klaus Herkenrath von der Pressestelle der Uni Bonn auf GA-Anfrage erklärte. Eine Bonnerin hatte das Stück am Montagabend gefunden und die Uni informiert. Der für das Gebäude zuständige BLB NRW hatte das Tor daraufhin von Fachleuten untersuchen und absichern lassen.

