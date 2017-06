Telefonmasche in Namen der Polizei

Bonn. Seit Dienstagabend erhielten mehrere Senioren Anrufe von Männern, die sich als Polizisten ausgaben. Am Telefon sollen sie gezielt nach Schmuck und Wertgegenständen gefragt haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.06.2017

Am frühen Donnerstagmorgen konnte die Polizei in Poppelsdorf zwei mutmaßliche Betrüger festnehmen. Seit Dienstagabend sollen sie vermehrt Senioren angerufen und sich am Telefon als Polizisten ausgegeben. Sie erkundigten sich dabei nach Schmuck und Wertgegenständen, die sich in den Wohnungen der Senioren befinden. Das berichtete die Polizei. Da im Telefondisplay entweder die Nummer 0228/110 oder die Nummer der Polizeiwache Oberpleis 02244/3026 angezeigt wurde, gaben einige wahrheitsgemäße Auskunft.

Eine ältere Dame aus Poppelsdorf wurde am Donnerstagabend ebenfalls Opfer der Telefonbetrüger. Auch sie erzählte, wie viel Schmuck und Bargeld sie in ihrer Wohnung hat. Im Anschluss wurde die Frau stutzig und informierte die Einsatzleitstelle, dass sie wahrscheinlich falschen Polizisten am Telefon Auskunft zu ihren Wertsachen gegeben hätte.

Daraufhin informierte die Polizei die Kriminalwache und schickte einen Streifenwagen zur Wohnung der Seniorin. Gegen 1 Uhr entdeckten die Beamten in der Nähe der Bennauer Straße ein verdächtiges Fahrzeug mit Dortmunder Kennzeichen. Als sich der 24-jährige Beifahrer des Wagens zu der Wohnung der Seniorin begeben wollte, nahmen die Polizisten ihn fest. Der 24-jährige Fahrer des Autos wurde ebenfalls festgenommen. Bei seiner Überprüfung wurde festgestellt, dass er bereits wegen Gewalt- und Eigentumskriminalität bekannt ist.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.