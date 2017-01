Drogenkriminalität in Bonn

Die Polizei kontrolliert auch in 2017 auf den Straßen des Bonner Stadtteils Tannenbusch.

19.01.2017 Bonn. Um die Straßenkriminalität in Tannenbusch zu bekämpfen, wird die Polizei auch weiterhin in Tannenbusch kontrollieren. Bereits an zwei Tagen wurden 58 Personen überprüft - Und zwei per Haftbefehl gesuchte Männer festgenommen.

Die Polizei setzt ihre häufigen Kontrollen zur Bekämpfung der Straßen- und Drogenkriminalität in Tannenbusch auch im neuen Jahr 2017 weiterhin fort. Allein am Mittwoch wurden bei einer Kontrolle drei von 26 überprüften Personen mit auf das Polizeipräsidium genommen, so die Bonner Polizei.

Gegen zwei der überprüften Männer, 26 und 27 Jahre alt, lagen bereits Haftbefehle vor. Unter anderem wurden ihnen Drogendelikte vorgeworfen. Beide Männer wurden am Donnerstag in Justizvollzugsanstalten überführt. Der dritte, ein 24-Jähriger mutmaßlicher Drogendealer, musste noch am selben Tag aus dem Präsidium entlassen werden. Ihn erwartet jedoch ein Ermittlungsverfahren.

Die Polizei stellte während ihrer Kontrolle am Mittwoch insgesamt vier Strafanzeigen aus. Zwei davon sind auf Drogendelikte zurückzuführen. Außerdem konnte die Polizei Rauschgift, einen vierstelligen Betrag an mutmaßlichem Dealgeld und Einbruchswerkzeug sicherstellen.

Bereits Anfang Januar erneute Kontrollen

Schon am 5. Januar nahmen die Beamten erneute Kontrollgänge durch Tannenbusch vor. Dabei wurden insgesamt 32 Personen und elf Fahrzeuge überprüft. Die Polizei konnte einen unterschlagenes Auto sicherstellen und an den Eigentümer übergeben. Außerdem fanden die Beamten bei einem 26-Jährigen Cannabis, woraufhin sie ein Ermittlungsverfahren einleiteten. Auch ein vierstelliger Betrag an vermeintlichem Dealgeldes wurde sichergestellt. (ga)