Nach großer Drogenrazzia

Bonn. Nach der großen Drogenrazzia Anfang Mai in Tannenbusch sind dort nun weitere Personen im Zusammenhang mit Drogen, Bargeld und weiteren Gegenständen festgenommen worden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.05.2018

Die seit dem Jahresbeginn im Bonner Rauschgiftkommissariat etablierte Ermittlungsgruppe konnte nach der großen Drogenrazzia Anfang Mai in Tannenbusch nun einen weiteren Erfolg verzeichnen.

Am Mittwoch wurden unter Einsatz einer Kölner Spezialeinheit drei Beschuldigte einer mutmaßlichen Tätergruppe festgenommen. Der mutmaßlich bewaffnete Haupttäter (32), gegen den bereits auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl erwirkt worden war, zwei weitere Mitglieder der Tätergruppierung (29, 43) und die Ehefrau des mutmaßlichen Hauptverdächtigen (26) wurden vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen führten neben der Festnahme der drei Beschuldigten auch zur Beschlagnahme von rund 4500 Euro Bargeld, Smartphones, Tablets und gefährlichen Gegenständen. Außerdem wurden über 500 Gramm Heroin und Kokain sowie Marihuana und Amphetamin gefunden. Weiterhin konnten die Beamten hochpreisige Artikel sicherstellen, die möglicherweise aus Straftaten der Eigentumskriminalität stammen.

Nach Angaben der Polizei führten die Fahnder seit Jahresbeginn ein verdecktes Verfahren gegen die Tätergruppe, die im Verdacht steht, harte Drogen wie Kokain und Heroin in nicht unerheblichen Mengen nach Deutschland eingeführt und mit entsprechenden Gewinnspannen weiter verkauft zu haben. Die in Bonn-Tannenbusch ansässige Gruppierung ist nach dem aktuellen Sachstand auch für die "Lieferung" der in Tannenbusch veräußerten harten Drogen verantwortlich.

Die Fahnder gleichen derzeit auch bereits gewonnene Erkenntnisse im Zusammenhang mit dem groß angelegten Razzia in Bonn-Tannenbusch vom 8. Mai ab. Darüber hinaus werden in Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft auch mögliche vermögensabschöpfende Maßnahmen von der zuständigen Fachdienststelle geprüft. Das bedeutet, dass in diesem Fall sowohl Bargeld als auch Wertgegenstände in einem separaten Verfahren beschlagnahmt und auf Belege geprüft werden.