Festnahme am Hauptbahnhof

In Bonn wurde ein Mann gefasst, der wegen vierfachen Schwarzfahrens zur Festnahme ausgeschrieben war.

Bonn. Einen 25-Jährigen, der wegen Schwarzfahrens in vier Fällen gesucht wurde, konnte die Bundespolizei am Montag am Bonner Hauptbahnhof fassen. Er muss nun seine Strafe im Gefängnis absitzen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.04.2018

Der Bundespolizei gelang am Montagnachmittag die Festnahme eines 25-jährigen Mannes, der gleich vier Mal zur Festnahme ausgeschrieben war. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Bundespolizisten hatten den Mann am Bonner Hauptbahnhof kontrolliert.

Der Mann aus Hennef wurde durch die Staatsanwaltschaft Bonn in drei Fällen wegen "Erschleichen von Leistungen" gesucht. Auf ihn wartete die Strafvollstreckung. In einem der Fälle konnte er die geforderte Ersatzleistung von 320 Euro zum Abwenden einer Gefängnisstrafe nicht aufbringen.

Außerdem lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Bonn wegen der gleichen Straftat vor. Der Schwarzfahrer sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt Siegburg seine Strafen ab.