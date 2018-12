Razzien bei mutmaßlichen Dealern

Die Polizei hat in den vergangenen Monaten - wie hier im Mai - mehrere Wohnungen in Tannenbusch durchsucht und Haftbefehle vollstreckt.

Bonn. Einen größeren Polizeieinsatz mit Durchsuchungen und mehreren Festnahmen hat es am frühen Dienstagmorgen in der Drogenszene in Tannenbusch gegeben. Sieben Männer wurden festgenommen.

Wie die Polizei mitteilte, gab es Hinweise von Bürgern und zivilen Polizeikräften, dass eine Gruppe überwiegend türkischstämmiger junger Männer im Alter von 15 bis 24 Jahren einen schwunghaften Handel mit Marihuana betrieben haben soll. Die Verdächtigen sollen dabei insbesondere in den frühen Abendstunden im Umfeld der Bertold-Brecht-Gesamtschule, im Nahbereich des Erholungsgebiets an der Düne, auf angrenzenden Spielplätzen und in Dransdorf tätig gewesen sein.

Die Ermittlungsgruppe Tannenbusch identifizierte durch verdeckte Ermittlungen sechs Tatverdächtige dieser Gruppe von mutmaßlichen Dealern. Diese sollen täglich zwischen 40 und 80 Kunden, aber auch Dealer mit Marihuana und Haschisch versorgt haben. Nachdem konkrete Tatbeteiligungen beweiskräftig belegt wurden, erwirkte die Bonner Staatsanwaltschaft beim zuständigen Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse für sechs Wohnobjekte in Tannenbusch sowie je eine Wohnung in Dransdorf und Andernach. Sie wurden am frühen Dienstagmorgen durch Kräfte der Kriminalpolizei, der Bereitschaftspolizei sowie der Diensthundestaffel des Polizeipräsidiums Bonn durchsucht.

Dabei wurden sieben Männer vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Die Ermittlungen gegen sie dauern derzeit noch an. Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten rund 29.000 Euro mutmaßliches Dealgeld, etwa 160 Gramm Marihuana sowie mehrere Mobiltelefone und Tabletts sicher. Unabhängig von den Ergebnissen dieser Durchsuchungen werden die Ermittlungen in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft auch gegen weitere Tatbeteiligte und identifizierte Abnehmer fortgeführt.