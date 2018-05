Diebstahl in der Innenstadt

BONN. Die Polizei hat am Samstagabend in der Bonner Innenstadt einen mutmaßlichen Ladendieb festgenommen. Der 22-Jährige war erst am Freitag aus einer Justizvollzugsanstalt entlassen worden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.05.2018

Nichts gelernt hat ein 22-Jähriger offenbar daraus, dass er wegen zweier am 5. Mai begangenen Ladendiebstähle bis Freitag in einer Justizvollzugsanstalt saß. Wie die Polizei mitteilt, schlug der Mann nämlich am Samstagabend erneut zu: In der Bonner Innenstadt wurde er gegen 18.15 Uhr in einem Kaufhaus in der Poststraße erneut beim Diebstahl erwischt.

Die Polizei nahm den 22-Jährigen vorläufig fest, auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft erließ ein Richter am Sonntag einen Haftbefehl gegen den Mann. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.