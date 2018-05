BONN. Ohne zu bezahlen und beladen mit Diebesgut wollte ein 40 Jahre alter Mann am Montagabend ein Geschäft in der Bonner Innenstadt verlassen. Die Polizei nahm den Mann fest.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.05.2018

Die Bonner Polizei hat am Montagabend einen mutmaßlichen Ladendieb in einem Geschäft an der Marktbrücke festgenommen. Laut Mitteilung der Beamten wollte der 40 Jahre alte Mann gegen 19 Uhr das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen.

Bei sich trug er in einer präparierten Einkaufstasche drei Kapuzenpullover, weiteres Diebesgut trug er am Körper. Die Polizei nahm den Mann, der bereits wegen ähnlichen Taten bekannt ist, vorläufig fest. Laut Polizei hält er sich illegal in Deutschland auf.

Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft wurde der 40-Jährige am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann.