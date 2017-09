Bonner Innenstadt

Bonn. Am Donnerstagnachmittag nahm die Polizei vorläufig einen 40-jährigen Mann fest, der im Verdacht steht, Drogen verkauft zu haben. Die Beamten stellten Kokain und Heroin bei ihm sicher.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.09.2017

Gegen 12.30 Uhr am Donnerstag konnten zwei zivile Polizeibeamte einen mutmaßlichen Drogendealer vorläufig festnehmen. Laut Angabe der Polizei steht der 40-Jährige im Verdacht, auf dem Kaiserplatz und auf der Poppelsdorfer Allee in zwei Fällen Drogen verkauft zu haben. Die Beamten erwischten den Mann an der Unterführung am Busbahnhof, die Kaiserplatz und Poppelsdorfer Allee verbindet.

Als die Polizisten ihn und sein Motorroller durchsuchten, fanden sie 30 Konsumeinheiten Kokain und Heroin und mehrere Hundert Euro mutmaßliches Dealgeld. Der zuständige Haftrichter erließ einen Haftbefehl gegen den 40-Jährigen, der aktuell keinen festen Wohnsitz hat.