46-Jährige stahl in acht Geschäften

BONN. Die Bonner Polizei hat am Montagabend eine 46-Jährige festgenommen. Sie steht im Verdacht, gleich in acht Geschäften Bekleidung gestohlen zu haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.06.2018

Der Polizei ist es am Montagabend gelungen, eine 46-jährige mutmaßliche Ladendiebin in der Bonner Innenstadt festzunehmen. Die Frau steht im Verdacht, insgesamt acht Ladendiebstähle begangen zu haben. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Aufgefallen war die Frau am Montag gegen 17 Uhr Ladendetektiven eines Kaufhauses an der Remigiusstraße. Sie ging zunächst mit mehreren Kleidungsstücken, Tüten und Umhängetaschen in eine Umkleidekabine, in der sie die Waren in ihren Taschen versteckte. Anschließend passierte sie die Kasse, ohne zu bezahlen.

In den mitgeführten Taschen und Tüten fanden die inzwischen hinzugerufenen Polizisten neben der gerade gestohlenen Bekleidung weiteres mutmaßliches Diebesgut aus sieben weiteren Geschäften. Die Überprüfung der Frau ergab zudem, dass die georgische Staatsangehörige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Die 46-Jährige wurde daher vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen wegen Ladendiebstahls in acht Fällen dauern derzeit noch an.