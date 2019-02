Mit Haftbefehlen gesucht

Bonn. Von der Bonner Innenstadt in die JVA: So schnell ändert sich der Ausblick für eine 24 Jahre alte Frau und ihren Begleiter. Die Polizei hat sie auf der Quantiusstraße in Bonn festgenommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.02.2019

Bei einer Personenkontrolle in der Bonner Innenstadt sind den Beamten zwei per Haftbefehl gesuchte mutmaßliche Dealer aufgefallen. Sie sollen noch am Dienstag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden, teilt die Polizei am Morgen mit.

Am Montag gegen 18 Uhr hatten Bonner Polizisten die 24 Jahre alte Frau und ihren 27 Jahre alten Begleiter festgenommen. Sie seien auf der Quantiusstraße in eine Personenkontrolle geraten. Dabei habe sich herausgestellt, dass gegen die beiden Haftbefehle des Amtsgerichts Koblenz wegen Verdacht des Drogenhandels vorlagen.

Beide kamen im Polizeipräsidium in Ramersdorf in Gewahrsam, von wo sie ins Gefängnis gebracht werden sollen, so die Polizei.