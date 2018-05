Festnahmen am Pfingstwochenende

Bonn. Von Freitag bis Montag nahm die Polizei in Bonn bei unterschiedlichen Kontrollen vier Männer fest. Die Straftäter wurden per Haftbefehl gesucht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.05.2018

Über Pfingsten hat die Polizei Bonn mehrere Personen festgenommen, gegen die ein Haftbefehl vorlag, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Am Freitagnachmittag wurde die Polizei zu einem Streit in der Thomasstraße gerufen. Dort trafen die Beamten einen 45-jährigen Mann an, der einen Schlagstock dabei hatte. Gegen ihn lag ein offener Haftbefehl vor.

Am Samstag wurde gegen 10.30 Uhr ein mutmaßlicher Ladendieb in der Bonner Innenstadt kontrolliert. Auch hier stellten die Beamten bei der Überprüfung fest, dass ein Haftbefehl gegen den 24-Jährigen vorlag. Bei einer Fahndung wegen Körperverletzung am Sonntag kontrollierte die Polizei am Kaiserplatz einen 24-jährigen Mann. Mit der Körperverletzung hatte er nach bisherigen Ermittlungen nichts zu tun. Allerdings wurde auch dieser Mann per Haftbefehl gesucht.

Die Beamten nahmen am Montagvormittag einen weiteren Mann in Bonn fest. Gegen den 57-Jährigen lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen vor.