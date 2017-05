Festnahme in Bonn

Die Bonner Polizei hat einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen.

Bonn. Am Montagabend ist es einer Fußstreife der Bonner Polizei gelungen, einen per Haftbefehl gesuchten Mann ausfindig zu machen. Er wurde festgenommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.05.2017

Eine Fußstreife der Wache "Gemeinsame Anlaufstelle Bonner Innenstadt" (G.A.B.I.) hat am Montagabend um 20.15 Uhr einem 41-jährigen Mann festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Kurz vor der Kontrolle soll der Mann einen 43-Jährigen geschlagen und dessen Mobiltelefon entrissen haben. Der Verdächtige wurde festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Heute Vormittag wird er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.