Streit eskaliert

Bei einem Messerangriff in der Nähe des Tannenbusch-Centers ist am Dienstagvormittag ein 34-jähriger Bonner schwer verletzt worden. Ein ebenfalls 34 Jahre alter Mann hatte ihm nach GA-Informationen nach einem Streit ein Messer in den Bauch gerammt und ihm das Handy sowie das Portemonnaie geraubt.

Anschließend schleppte sich das Opfer mit Hilfe eines Passanten in die nahe gelegene Polizeiwache. Dort wurde er von den Beamten erstversorgt und mit einem Rettungswangen ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter, der geflüchtet war, nach einer groß angelegten Fahndung gegen 16.30 Uhr in der Bonner Nordstadt festnehmen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Nach ersten Ermittlungen sollen sich die beiden Männer gekannt haben.