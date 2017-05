Verdächtiger ist Ermittlern bekannt

Bonn Castell. Am späten Montagabend war der Mann zu Fuß auf der Karl-Legien-Straße unterwegs. Gegen 22 Uhr hielt er vor einem Wohnhaus an, ließ die Hose herunter und entblößte sich so in unsittlicher Weise vor Zeugen. Die alarmierten die Polizei.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.05.2017

Obwohl sich der Verdächtige zunächst vom Ort des Geschehens entfernte, konnte ihn eine Streife kurze Zeit später aufgreifen und überprüfen. Der 28-Jährige, der Polizei auch wegen gleichgelagerter Delikte bekannt, wurde vorläufig festgenommen und in Polizeigewahrsam verbracht.

Das zuständige Fachkommissariat hat die weiteren Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen.