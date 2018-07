BONN. Die Polizei hat am Dienstagmorgen in der Bonner Weststadt einen Exhibitionisten festgenommen. Er zeigte sich vor einem Kindergarten in schamverletzender Weise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.07.2018

Noch am Tatort konnte die Bonner Polizei am Dienstagmorgen gegen 8.20 Uhr einen Exhibitionisten vor einem Kindergarten am Wittelsbacherring festnehmen. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Zeugin den Mann dabei beobachtet, wie er vor der Kita auf und ab lief und sich dabei in "schamverletzender Weise" zeigte. Die Beamten stellten den Mann und brachten ihn ins Polizeipräsidium.

Die Polizei bittet weitere Zeugen um Hinweise unter 0228/150 und empfiehlt, Exhibitionisten generell keine Beachtung zu schenken: "Gehen Sie zügig weiter und verständigen Sie die Polizei über den Notruf 110."