Fotos von möglichem Diebesgut

Bonn. Die Polizei vermutet, dass ein 37-Jähriger mehrere Einbrüche in Poppelsdorf begangen hat. Bei der Festnahme am Dienstag hatten die Beamten mutmaßliches Diebesgut sichergestellt. Zuvor hatte eine Anwohnerin in der Wielstraße die Polizei alarmiert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.04.2019

Möglicherweise hat ein mutmaßlicher Einbrecher mehrere Wohnungseinbrüche in Poppelsdorf begangen. Der verdächtige 37-Jährige war am Dienstagmorgen von Beamten der Bonner Polizei nach einem mutmaßlichen Einbruchsversuch in ein Mehrfamilienwohnhaus in der Wielstraße gestellt und vorläufig festgenommen worden. Zuvor war eine Bewohnerin des Hauses durch Geräusche in der dortigen Hochparterrewohnung auf den Einbrecher aufmerksam geworden und alarmierte daraufhin die Polizei.

Kurz nach 7 Uhr ging die Bewohnerin den Geräuschen auf der Rückseite des Hauses nach und überraschte den mutmaßlichen Einbrecher in den Räumen der Hochparterrewohnung, in die sich der Verdächtige vermutlich über den Terrassen-Balkon und das gewaltsame Aufhebeln der Terrassentür Zugang verschafft hatte. Von der Bewohnerin überrascht, flüchtete der Mann dann zunächst unerkannt aus der Wohnung und über das Grundstück auf die Straße. Die Polizei nahm den genannten 37-Jährigen nach kurzer Zeit fest.

Der verdächtige 37-Jährige ist bereits wegen anderer Eigentumsdelikte polizeilich bekannt. Bei der vorläufigen Festnahme fanden die Beamten auch Diebesgut. Neben einem Spiel war auch ein Router in seinem Besitz. Die Ermittler gehen davon aus, das die sichergestellten Gegenstände aus einer weiteren, noch nicht angezeigten Straftat stammen, die zwischen Sonntag, 14. April, und vergangenen Dienstag begangen worden sein könnten. Hier kommt laut Polizeiangaben ebenfalls besonders der Bonner Ortsteil Poppelsdorf in Betracht. Der verdächtige Mann soll nun unverzüglich dem Haftrichter vorgeführt werden.

Foto: Polizei Bonn Dieser Router mit Kabeln hat die Polizei bei dem verdächtigen 37-Jährigen gefunden.

Foto: Polizei Bonn Dieses Spiel fanden die Bonner Polizeibeamten ebenfalls bei dem mutmaßlichen Einbrecher.

Hinweise auf die auf den Fotos gezeigten Gegenstände nimmt die Polizei Bonn unter der Rufnummer 0228/150 entgegen.