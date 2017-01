Taxifahrer in Bonn niedergestochen

16.01.2017 Bonn. Im Annagraben wurde in der vergangenen Woche ein Taxifahrer mit einem Messer angegriffen. Nun hat die Polizei einen 33-jährigen Verdächtigen festgenommen.

Durchbruch im Fall des niedergestochenen Taxifahrers: Die Polizei hat einen 33-jährigen Bonner festgenommen, der verdächtigt wird, den 46-jährigen Taxifahrer am vergangenen Donnerstag am Annagraben überfallen und mit einem Messer so schwer verletzt zu haben, dass sein Opfer sogar in Lebensgefahr schwebte.

Der 33-Jährige sitzt in Haft, der Vorwurf lautet nun auf versuchten Raub und versuchten Mord. Er hat die Tat eingeräumt, wichtiger aber ist laut Polizei die erdrückende Beweislast. Nach Informationen des General-Anzeigers hat der Verdächtige mit Drogen zu tun. In der Nähe des Tatortes befindet sich eine Substitutionsambulanz. (Ayla Jacob)