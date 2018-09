Telefon am Steuer

Bonn. Die Polizei geht in NRW am kommenden Donnerstag gegen Handynutzung am Steuer vor. Auf dem Münsterplatz ist ein Infostand geplant, der vor den Gefahren warnt.

18.09.2018

Nur kurz eine WhatsApp schreiben oder die Mails checken: Die Polizei in Nordrhein-Westfalen kontrolliert am kommenden Donnerstag landesweit Autofahrer auf verbotenen Handy-Gebrauch. Das hat das NRW-Innenministerium am Dienstag auf Anfrage mitgeteilt.

Die NRW-Polizei beteilige sich damit an der bundesweiten Verkehrsaktion „Sicher. Mobil. Leben.“ Auch die Bonner Polizei wird sich an der Aktion beteiligen. Zusätzlich zu Kontrollen wird es einen Infostand zwischen 10.45 und 15 Uhr auf dem Münsterplatz geben, um auf die Gefahren durch Handynutzung am Steuer hinzuweisen.

Die Ablenkung durch Smartphones steht im Verdacht, sich zu einer häufigen Ursache für schwere Verkehrsunfälle entwickelt zu haben. Studien aus Österreich legen sogar nahe, dass Ablenkung bei jedem dritten tödlichen Unfall eine Rolle spielt. Die Innenminister der Länder hatten im Herbst 2017 beschlossen, jährlich einen solchen Aktionstag zu organisieren.

Etwa die Hälfte aller Autofahrer benutzt das Mobiltelefon während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung, berichtete die Wuppertaler Polizei. In der Altersgruppe der 30- bis 44-Jährigen nutzten sogar 77 Prozent das Smartphone am Steuer. Jeder sechste Autofahrer verfasse Textnachrichten während der Fahrt. (dpa/ga)