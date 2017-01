Verdächtiger Gegenstand in Tannenbusch

05.01.2017 Bonn. Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstandes bei einer Fahrzeugkontrolle am Donnerstagabend hat ein Entschärfungsteam in der Nacht Entwarnung gegeben. Der Gegenstand sei harmlos.

Bei einer Fahrzeugkontrolle auf dem Lievelingsweg in Bonn-Tannenbusch hat die Polizei am Donnerstagabend einen verdächtigen Gegenstand gefunden. Die Beamten sperrten daraufhin die Straße an der Autobahnbrücke der A565 für mehrere Stunden weiträumig ab und forderten ein Entschärfungsteam des LKA Düsseldorf an.

Der Fahrer des Fahrzeugs wurde zunächst in Gewahrsam genommen. In dem Golf mit auswärtigem Kennzeichen haben sich zwei weitere Insassen befunden. Zunächst hatte die Polizei von einer "Gefahrenlage" gesprochen. Das Entschärfungsteam gab jedoch Entwarnung. Der Gegenstand sei nach Polizeiangaben harmlos. (Marcel Dörsing, Sebastian Laubert, Simon Bartsch)