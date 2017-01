Festnahmen in Bonn und Wachtberg

24.01.2017 Bonn. Ein nachhaltiger Schlag gegen eine organisierte Einbrecherbande ist einer Ermittlungsgruppe nach Angaben der Bonner Polizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft gelungen.

Fahnder, die auf die Aufdeckung organisierter Kriminalitätsstrukturen spezialisiert sind, kamen auf die Spur einer Gruppierung aus dem ehemaligen Jugoslawien, die insbesondere auf dem Gebiet des schweren Bandendiebstahls, der bandenmäßigen Hehlerei sowie der Urkunden- und Kennzeichenfälschung hochaktiv war.

Verdeckte Ermittlungen haben, so die Polizei, bereits vor rund zwei Wochen zu Festnahmen und Durchsuchungen geführt. Am Dienstag schlugen die Ermittler ein weiteres Mal zu, nach GA-Informationen in einem Wohnkomplex in Wachtberg-Niederbachem. Parallel zu mehreren Durchsuchungen wurden weitere Beschuldigte auf der Basis von Haftbefehlen festgenommen. Die laut Polizei seit Monaten europaweit durchgeführten Ermittlungen führten auch zur Beschlagnahme umfangreichen Beweismaterials. Einzelheiten wollen die Ermittler am Mittwoch der Presse mitteilen. (ga)