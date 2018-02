Mit Haftbefehl gesucht

Bonn . Die Polizei aus Bonn hat am Mittwoch gleich vier mit Haftbefehl gesuchte Personen festgenommen. Nach den Verdächtigen wurde unter anderem wegen Diebstahls und Körperverletzung gesucht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.02.2018

Mehrere per Haftbefehl gesuchte Personen haben Polizeibeamte am Mittwoch festgenommen. Die Kontrolle einer 42-Jährigen gegen 11.20 Uhr am Friedensplatz ergab, das gegen sie ein Haftbefehl wegen Diebstahl vorlag. Die wurde in die Justizvollzugsanstalt Köln zugeführt, wo sie sie eine Restfreiheitsstrafe von 112 Tagen absitzen muss.

Ein laut Bericht betrunkener 38-Jähriger, den Beamte gegen 16.40 Uhr auf der Maximilianstraße antrafen, wurde gleich mit zwei Haftbefehlen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht. Er wurde in die JVA Siegburg gebracht.

Gegen 18.40 Uhr klickten auf der Kennedyallee in Plittersdorf auch bei einem 35-jährige Mann die Handstellen. Das Landgericht Aachen hatte ihn wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels per Haftbefehl gesucht. In den späten Abendstunden wurde dann ein 35-Jähriger am Zentralen Omnibusbahnhof in Bonn festgenommen und der Untersuchungshaft zugeführt. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung vor.