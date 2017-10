Laubenbrand in Bonn-Poppelsdorf

Bonn. Bei dem Laubenbrand am Servitenweg in Poppelsdorf geht die Polizei von Brandstiftung aus. „Die Ermittlungen dauern an“, sagte ein Sprecher am Dienstag.

Kräfte der Feuerwehr waren am vergangenen Donnerstagabend zu der Kleingartensiedlung unterhalb des Poppelsdorfer Friedhofs gerufen worden. Eine Gartenlaube zwischen hohen Nadelbäumen stand in Flammen. Die Feuerwehr war mit Einsatzkräften der Wache 1, einer Verstärkungseinheit der Wache 2 und mehreren Löschzügen der Freiweilligen Feuerwehr vor Ort.

Nach Angaben von Anwohnern handelt es sich um das Grundstück eines Mannes aus der Nordstadt, der dort auch Gänse, Hühner und Kaninchen hielt. Drei Hühner hätten den Brand nicht überlebt, acht konnten gerettet werden.