Grenzüberschreitende Kontrollaktion

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis. Bei einer großangelegten Kontrollaktion hat die Bonner Polizei am Donnerstag vier mutmaßliche Autodiebe festgenommen. In Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis gingen den Beamten zudem fünf per Haftbefehl gesuchte Personen ins Netz.

Die Bonner Polizei konnte am Donnerstag im Rahmen einer grenzüberschreitenden Aktion vier mutmaßliche Autodiebe fassen. Die Kontrollen dienten vor allem der Bekämpfung der Eigentumskriminalität und der Hauptunfallursachen. Die mutmaßlichen Diebe waren mit einem nach ersten Erkenntnissen gestohlenen Range Rover auf einem Parkplatz an der Bornheimer Straße angehalten worden. Die Tatverdächtigen wurden ins Polizeipräsidium gebracht, das Auto sichergestellt.

Wie die Polizei außerdem am späten Nachmittag mitteilte, ging dem Beamten ein mit insgesamt drei Haftbefehlen wegen Körperverletzungs-, Eigentums- und Sexualdelikten gesuchter Mann aus Bonn ins Netz. Der 33-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Bei einer Verkehrskontrolle an der Bleibtreustraße in Bornheim wurden gleich zwei junge Fahrzeugführer auf Drogen getestet. Das Ergebnis war positiv. Den 18 und 19 Jahre alten Männern aus Alfter wurden anschließend in Krankenhäusern Blutproben entnommen. Sie erwarten Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Erkenntnisse sollen bei künftigen Ermittlungen helfen

Im Rhein-Sieg-Kreis waren über den gesamten Donnerstag mehr als 30 Beamte im Einsatz, die insgesamt 144 Personen mit ihren Fahrzeugen kontrollierten. Vier der Personen wurden per Haftbefehl gesucht, in drei Fällen wurde dieser durch Zahlung einer Geldstrafe hinfällig. Ein Gesuchter wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, in der er in den nächsten vier Wochen die Strafe absitzen muss.

Ein besonderer Schwerpunkt der Kontrollen lag auf überregional agierenden Einbrecherbanden. Ziel der mobilen und stationären Kontrollen war nämlich auch, den Kontrolldruck auf reisende Täter zu erhöhen, wie die Polizei mitteilte. Die gewonnenen Erkenntnisse zu Reiserouten, Täterstrukturen und genutzten Fahrzeugen sollen den Beamten bei weiteren Ermittlungen helfen.