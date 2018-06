Ladendiebstahl in der Innenstadt

Bonn. Die Polizei fahndet mit dem Foto einer Überwachungskamera nach einem Ladendieb, der in der Bonner Innenstadt zugeschlagen hatte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.06.2018

Ein bislang unbekannter Mann wird verdächtigt, am 26. Februar, in einem Bekleidungsgeschäft in der Bonner Innenstadt zwei Winterjacken

im Wert von etwa 500 Euro gestohlen zu haben.

Die bisherigen Ermittlungen haben noch nicht zur Identifizierung des Unbekannten geführt. Die Polizei veröffentlichte daher auf

richterlichen Beschluss ein Fotos des Mannes, das eine Überwachungskamera aufgezeichnet hatte.

Foto: Polizei Bonn Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität des Mannes.

Wer kennt die abgebildete Person und kann Angaben zur Identität machen?

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0228/150 entgegen.