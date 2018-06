Druckerpatronen gestohlen

Bonn. Im April haben zwei bislang unbekannte Personen Druckerpatronen aus einem Geschäft in der Bonner Nordstadt gestohlen. Die Polizei hat nun Fahndungsfotos veröffentlicht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.06.2018

Zwei bislang unbekannte Männer haben am 10. April in einem Geschäft in der Bonner Nordstadt Druckerpatronen im Wert von 700 Euro entwendet. Die mutmaßlichen Täter wurden dabei von einer Überwachungskamera gefilmt. Da die bisherigen Ermittlungen der Polizei nicht zu der Identifizierung der Verdächtigen führten, wurden nun auf richterlichen Beschluss Fahndungsfotos veröffentlicht.

Foto: Polizei Bonn Die mutmaßlichen Täter wurden von Überwachungskameras gefilmt.

Foto: Polizei Bonn Ein mutmaßlicher Ladendieb in der Bonner Nordstadt.

Foto: Polizei Bonn

Wer Hinweise zu der Identität der Verdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 0228/150 zu melden.