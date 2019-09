Bonn. Die Polizei sucht mit einem Phantombild nach einem mutmaßlichen Einbrecher. Der Mann war bei der Tat im August in Bonn-Ippendorf von einer Bewohnerin überrascht worden und flüchtete.

Von Sebastian Fink, 02.09.2019

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Oderstraße in Bonn-Ippendorf sucht die Polizei mit einem Phantombild nach dem mutmaßlichen Täter. Der Mann soll am 22. August gegen 13.40 Uhr in das Haus eingebrochen sein, wurde nach Angaben der Polizei dabei allerdings von einer Bewohnerin überrascht und flüchtete ohne Beute.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei führten nicht zur Identifizierung des Mannes. Aus diesem Grund wurde nun ein Phantombild veröffentlicht, das nun auf richterlichen Beschluss veröffentlicht wurde.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann und kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizei unter 0228/150 entgegen.