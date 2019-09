Vorfall am 22. Juli

Bonn. Der Mann, der am 22. Juli ein Hotel in Bonn ausgeraubt haben soll, ist bisher nicht gefasst worden. Die Polizei hat deshalb am Mittwoch Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.09.2019

Nachdem am 22. Juli ein Hotel an der Vorgebirgsstraße in Bonn ausgeraubt wurde, hat die Polizei am Mittwoch Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht. Der Mann soll die Lobby des Hotels betreten und mit einem Messer auf eine Angestellte zugegangen sein, sie bedroht und zur Herausgabe von Geld gezwungen haben.

Foto: Polizei Bonn Dieser Mann soll ein Hotel in Bonn ausgeraubt haben.

Die bisherige Fahndung der Polizei war nicht erfolgreich, weshalb nun auf richterlichen Beschluss hin Fotos des Verdächtigen veröffentlicht werden. Er wurde von einer Überwachungskamera aufgenommen, als er das Hotel betrat. Wer den Mann auf den Fotos erkennt, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 bei der Polizei zu melden.