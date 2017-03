17-Jähriger in Bonn verletzt

Bonn. Bei einem Streit in der Innenstadt ist ein 17-Jähriger im November letzten Jahres verletzt worden. Der unbekannte Täter hatte ihm mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Nun sucht die Bonner Polizei mit Fotos nach dem Tatverdächtigen.

06.03.2017

Die Polizei Bonn sucht mit Fahndungsfotos nach einem Tatverdächtigen, der am frühen Samstagmorgen des 26. November einen 17-Jährigen mit einer Glasflasche am Kopf verletzt haben soll. Laut Polizei waren der mutmaßliche Täter und das Opfer zuvor in der Maximilianpassage in einen Streit geraten. In dessen Verlauf hatte der Unbekannte dem 17-Jährigen mit der Glasflasche auf den Kopf geschlagen und ihn mit dem Flaschenhals verletzt.

Weil die Bonner Polizei den Täter bislang noch nicht ermitteln konnte, veröffentlicht sie nun auf richterlichen Beschluss Fotos des Tatverdächtigen und bittet um Hinweise, die bei der Identifizierung des Mannes helfen. Angaben zu der Person nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228-150 entgegen. (ga)

Die Polizei sucht nach diesem Mann: