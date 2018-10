Bonn. Die Polizei ermittelt nach einem möglichen Sexualdelikt am Bonner Hauptbahnhof. Am Donnerstagmorgen hatte sich eine Frau an einen Passanten gewandt. Die Ermittlungen hatten auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.10.2018

Am Bonner Hauptbahnhof soll es am Donnerstagmorgen einen sexuellen Übergriff auf eine Frau gegeben haben. Wie die Polizei auf Anfrage des General-Anzeigers berichtet, habe sich eine Frau gegen 7.20 Uhr am Bahnhof an einen Passanten gewandt und ihm vom Übergriff berichtet. Die alarmierte Polizei suchte im Bereich des Bahnhofes nach dem mutmaßlichen Täter.

Da die Beamten auch im Bereich der Gleise unterwegs waren, wurde der Bahnverkehr kurzzeitig eingeschränkt. Züge mussten langsamer fahren und zwischenzeitlich auch für eine kurze Zeit ganz stoppen. Die Maßnahmen am Bahnhof sind mittlerweile beendet, die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Über Hintergründe der Tat, zum Opfer und dem mutmaßlichen Täter konnte die Polizei aufgrund der laufenden Ermittlungen noch nichts sagen. Weitere Informationen soll es im Laufe des Tages geben.