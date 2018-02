Einsätze an Weiberfastnacht

Bonn. Bis zum Abend meldeten die Sicherheitskräfte für Bonn und den linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis einen weitgehend normalen ruhigen Verlauf. Dann jedoch kam es in Beuel zu einem Übergriff auf eine 23-jährige Frau.

Während die rund 500 eingesetzten Kräfte der Bonner Polizei an Weiberfastnacht insgesamt mit dem üblichen „regen Einsatzaufkommen“ konfrontiert waren, und die Jecken überwiegend friedlich feierten, kam es am frühen Abend in Beuel zu einem Sexualdelikt. Laut Polizei wurde eine 23-jährige Frau um 19 Uhr an der Rheinaustraße von einem bislang unbekannten Mann bedrängt. Beide hatten zuvor dieselbe Kneipe besucht. „Vor der Kneipe kam es dann gegen den Willen der Frau zu sexuellen Handlungen“, so die Polizei. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens dauerten am späten Abend noch an, nach dem mutmaßlichen Täter wurde gefahndet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, Hinweise nimmt sie unter 0228-150 entgegen.

Darüber hinaus mussten nach Angaben der Behörde bereits in den ersten Stunden des Einsatzes 14 Personen wegen ihres Verhaltens in Gewahrsam genommen. Sie waren überwiegend betrunken, hatten randaliert oder waren einem der insgesamt 62 ausgesprochenen Platzverweise nicht nachgekommen. Weitere Festsetzungen gab es nicht.

Entlang der Umzüge in Bonn-Beuel und Bornheim, in der Innenstadt und an allen weiteren Veranstaltungsorten feierten zahlreiche Jecken überwiegend fröhlich und friedlich. Auch die Leitstelle der Bonner Feuerwehr und der Rettungsdienste meldeten bis zum Abend einen gewöhnlichen Weiberfastnachtstag.

Im Vorfeld hatte die Bonner Polizei gegen 36 polizeibekannte Personen Betretungsverbote für Bonn-Beuel, Bonn-Zentrum, Bad Godesberg und Bornheim ausgesprochen. Ein 19-Jähriger widersetzte sich dem Verbot und wurde in Bornheim-Roisdorf angetroffen und kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten eine geringe Menge Marihuana bei ihm sicher. Neben einem Ermittlungsverfahren wegen der mitgeführten Drogen erwartet den 19-Jährigen auch ein Zwangsgeld in Höhe von 500 Euro wegen des missachteten Betretungsverbotes.

Gegen 12.20 Uhr versuchte ein 26-Jähriger am Beueler Konrad-Adenauer-Platz mehrfach, Frauen gegen ihren Willen zu umarmen. Ein 20-jähriger Bekannter schritt ein und wurde im folgenden Streit von dem 26-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Da diesem bereits zuvor ein Platzverweis ausgesprochen worden war, wurde der mit rund 2,00 Promille alkoholisierte Mann in den Polizeigewahrsam gebracht. Dort landete auch ein 21-Jähriger, der um 15.30 Uhr in einer Gaststätte an der Rheinaustraße randaliert hatte. Zu seinen Personalien befragt, beleidigte er die Einsatzkräfte und zeigte sich weiter unzugänglich. Auch er führte Rauschgift mit sich. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren.