Diebe stehlen Wertsachen

Tannenbusch. Zu einem Einbruch ist es am Samstagmittag in Tannenbusch gekommen. Dort stahlen Einbrecher Schmuck und eine Fotokamera aus einem Einfamilienhaus. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.04.2019

Bislang unbekannte Täter sind am Samstag in ein Einfamilienhaus auf dem Waldenburger Ring in Bonn-Tannenbusch eingebrochen. Laut Polizei Bonn suchten sie zwischen 12 und 15 Uhr das Grundstück des Reihenhauses auf und verschafften sich durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Zugang in die Zimmer. Dort suchten sie nach möglichem Diebesgut.

Unerkannt verließen die Einbrecher den Tatort mit ihrer Beute: Schmuck und eine Fotokamera. Die weitergehenden Ermittlungen hat das zuständige Kriminalkommissariat 34 übernommen.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter 0228/150 entgegen.