Täter entwendeten Notebook und Kamera

Bonn. Unbekannte brachen am Freitagabend in ein Studentenheim Am Jesuitenhof in Bonn-Castell ein und erbeuteten ein Notebook sowie eine Fotokamera. Die Polizei ermittelt nun und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.10.2017

Nach Angaben der Polizei brachen die bisher unbekannten Täter am Freitagabend zwischen 19 und 21.05 Uhr Uhr über ein gekipptes Fenster in das Studentenwohnheim in der Straße Am Jesuitenhof in Bonn-Castell ein. Bei dem Einbruch erbeuteten die Einbrecher ein Notebook und eine Fotokamera.

Über die Höhe des Sachschadens sowie den Wert der Beute kann die Polizei noch keine genauen Angaben machen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228-150 entgegen.