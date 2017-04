Die Einsatzwagen am Berufskolleg in Bonn.

10.04.2017 Bonn. Zu einem Einsatz am Heinrich-Hertz-Berufskolleg wurde die Feuerwehr am frühen Montagmorgen gerufen. Der Hausmeister hatte dicke Rauchschwaden bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert.

Am Montagmorgen um 5.50 Uhr entdeckte der Hausmeister des Heinrich-Hertz-Berufskolleg in Bonn bei seinem morgendlichen Kontrollgang schwarze Rauchschwaden hinter einer Glastür im Erdgeschoss. Er hielt die Türe geschlossen und alarmierte sofort die Feuerwehr.

Der Brand in der seit Freitag geschlossenen Cafeteria konnte schnell gelöscht werden. Im Einsatz waren 26 Männer der Feuerwehr Bonn und Rheindorf, ein Versorgerfahrzeug der Feuerwehr Beuel sowie ein Rettungswagen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Das Berufskolleg wurde am Morgen umfangreich belüftet, da der Rauch bis in die Obergeschosse gezogen ist. Die Polizei ermittelt in dem Fall. (ga)