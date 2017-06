Drogenkriminalität in Bonn

Ein Einsatzkommando der Polizei verschaffte sich am Dienstagmorgen Zutritt zu einer Wohnung in Lengsdorf.

Bonn . In mehreren Bonner Stadtteilen führt die Polizei am Dienstag Wohnungsdurchsuchungen durch. Die Beamten wollen dabei gegen Rauschgiftkriminalität vorgehen. In Lengsdorf wurden sie am frühen Dienstagmorgen bereits fündig.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.06.2017

Bei einer konzentrierten Aktion gegen Rauschgiftkriminalität durchsuchten Kräfte der Bonner Polizei mit Unterstützung der Landespolizei am frühen Dienstagmorgen eine Wohnung in einem Lengsdorfer Mehrfamilienhaus an der Straße in der Grächt. Nach ersten Informationen konnten die Beamten dabei eine Person festnehmen.

Auch in anderen Bonner Stadtteilen sowie in einem Kölner Stadtteil vollstreckte die Polizei weitere Haftbefehle. Schwerpunkt der Aktion sei Tannenbusch.

Weitere Informationen folgen im Laufe des Tages.