Die Polizei sucht nach Zeugen eines Vorfalls bei Rhein in Flammen.

Bonn. Bei der Festnahme eines Mannes, der zuvor einen Jugendlichen mit einer Kopfnuss verletze, kam es bei Rhein in Flammen zu Tumulten. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen und einem Handyfilmer.

09.05.2017

Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung, die sich am Samstagabend bei "Rhein in Flammen" ereignet hat. Laut Bericht beobachtete ein Beamter gegen 23.45 Uhr, wie an einer Cocktailbar ein Mann (42) einen 17-jährigen mit einer Kopfnuss zu Boden streckte. Sofort griffen die Beamten ein und konnten dem Angreifer unter erheblichen Anstrengungen Handfesseln anlegen.

Die Aktion wurde laut Polizei durch einen 47-jährigen Verwandten und den Ehefrauen der beiden Männer erheblich erschwert. Sie bedrängten die Beamten, es kam zum Tumult. Mit herbeigerufener Unterstützung wurden die beiden Männer schließlich fixiert und ins Polizeipräsidium gebracht, wo sie für mehrere Stunden blieben.

Das Geschehen, so die Angaben eines Beamten, wurde von einem Mann mit einer Handykamera gefilmt, der sich entgegen der Aufforderung eines Polizisten entfernte. Bei den Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass es vor dem Tumult zu einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen gekommen sein soll, an der vermutlich auch der 17-Jährige beteiligt war. Die Polizei bittet den unbekannten Handyfilmer und weitere Zeugen, sich unter 0228/150 zu melden. (ga)