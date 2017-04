Vergewaltigung in der Siegaue: Was wir bisher wissen

Der Vergewaltiger hatte das Paar in der Siegaue mithilfe einer 50 Zentimeter langen Astsäge in Schach gehalten. Diese hatte eine Einsatzhundertschaft am Donnerstag bei einer nochmaligen Durchsuchung des Tatorts gefunden. Die Astsäge stammt aus dem Gepäck eines 22-Jährigen, der während der Vergewaltigung nahe der Bonner Nordbrücke – nicht einmal 300 Meter vom Tatort entfernt – mit Freunden eine Grillparty feierte. Er gab gegenüber der Polizei an, ihm seien Seesack und Rucksack am Samstagabend, also kurz vor der Tat, gestohlen worden.