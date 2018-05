Kampf gegen Drogenkriminalität

Einsatzkräfte der Hundertschaft kontrollieren am 16. Mai 2018 mutmaßliche Drogendealer am Bonner Hofgarten.

Bonn. Am Hofgarten der Uni Bonn hat es am Mittwochabend einen groß angelegten Polizeieinsatz gegeben. Damit gehen die Ermittler erneut gegen den Rauschgifthandel in Bonn vor.

Von Sebastian Meltz, 16.05.2018

Die Bonner Polizei hat am Mittwochabend mehrere Personen am Hofgarten der Universität Bonn kontrolliert. Mehrere Zivilfahnder und Einsatzkräfte einer Hundertschaft waren im Einsatz. Der Zugriff sei gegen 18 Uhr erfolgt. Die Polizei spricht von einer „konzentrierten Aktion“ gegen die Drogenkriminalität.

Sechs Personen wurden festgenommen, Drogen wurden sichergestellt. Der Bonner Hofgarten ist nicht zum ersten Mal in den Fokus der Ermittler gerückt. Bereits im April hatten Zivilstreifen der Bonner Bereitschaftspolizei drei junge Männer im Alter von 16, 21 und 26 Jahren festgenommen. Die Beamten hatten sie zuvor beim Handel mit Rauschgift beobachtet.

Bei einer groß angelegten Razzia in Bonn-Tannenbusch wurden Anfang Mai 23 Personen festgenommen und mehrere zehntausend Euro Bargeld sichergestellt.

Großeinsatz am Bonner Hofgarten Foto: Matthias Kehrein

Weitere Informationen folgen.