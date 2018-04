Fotofahndung

Bonn. Zwei bislang unbekannte Männer sollen einem 40-Jährigen in einem Café den Rucksack gestohlen haben. Eine Überwachungskamera zeichnete den Vorfall auf.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.04.2018

Wie die Bonner Polizei am Mittwoch mitteilte, sollen die beiden Trickbetrüger einen 40-jährigen Mann in einem Café in der Bonner Innenstadt Nahe des Busbahnhofs abgelenkt und bestohlen haben. Der Vorfall hat sich bereits am Freitag, 13. April, zugetragen.

Einer der Männer habe den 40-Jährigen abgelenkt, während der Komplize nach dem Rucksack griff und sich unbemerkt entfernte. Da die Verdächtigen bislang nicht ermittelt wurden, hat die Polizei nun auf richterlichen Beschluss Fotos der Verdächtigen veröffentlicht.

Foto: Polizei Bonn

Angaben zur Identität der beiden Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228/150 entgegen.