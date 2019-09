Zivilfahnder verhaften 26-Jährigen

Bonn. Am Donnerstag hat die Bonner Polizei einen 26-Jährigen festgenommen, gegen den seit Januar ermittelt wurde. Hinweise aus der Bevölkerung hatten die Polizei auf die Spur des Mannes gebracht.

Von Sebastian Meltz, 06.09.2019

In den Nachmittagsstunden haben Zivilfahnder der Bonner Polizei am Donnerstag im Stadtteil Kessenich einen 26-jährigen Mann festgenommen, der in der Bonner City, vornehmlich an den Bahnhaltestellen der U-Bahn und Stadtbahn und im Hofgarten, illegal mit Drogen gehandelt haben soll.

Wie die Polizei am Freitag weiter mitteilte, habe die Ermittlungsgruppe Hofgarten bereits seit Januar 2019 gegen den Mann ermittelt. Damals hätten Bürgerhinweise die Beamten auf die Spur des 26-Jährigen gebracht. Jetzt habe sich der Verdacht erhärtet.

Bei der Festnahme habe der 26-Jährige mehrere Verkaufseinheiten Kokain, etwa 350 Euro Bargeld und mehrere Handys mit sich geführt. Er wurde noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.