Fahndung der Polizei

Bonn. In der Bonner Weststadt ist ein Auto aufgebrochen und daraus eine Plastiktüte mit Bargeld gestohlen worden. Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach den Verdächtigen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.03.2018

Zwei Männer sollen aus einem geparkten Auto in der Bonner Weststadt eine Plastiktüte mit Bargeld gestohlen haben. Nach Angaben der Polizei sollen die noch unbekannten Personen bereits am Samstag, 6. Januar 2018, den Wagen, der auf dem Parkplatz eines Freizeitmarktes an der Endenicher Straße abgestellt war, aufgebrochen haben. Demnach sollen sie die Tat zwischen 8.25 und 8.45 Uhr begangen haben.

Die Verdächtigen, die am Tatort von einer Überwachungskamera aufgenommen wurden, konnten bislang nicht identifiziert werden. Die Polizei hat nun auf richterlichen Beschluss ein Foto veröffentlicht und bittet um Hinweise. Wer Angaben zur Identität der Männer machen kann, soll sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 0228/150 melden.