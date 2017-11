Kurfürsten- und Frankenbad vor dem Aus

Bonn. Das SWB-Gremium hat die Neubaupläne für das Projekt auf dem Wasserland-Areal einstimmig beschlossen. Die Stadt Bonn soll dafür einen Kredit von 60 Millionen Euro aufnehmen.

Das geplante Schwimmbad in Dottendorf nimmt die nächste politische Hürde: Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Bonn GmbH hat das 60 Millionen Euro teure Wasserland-Projekt in der vergangenen Woche einstimmig bei einer Enthaltung abgesegnet, wie der GA aus sicherer Quelle erfuhr.

Das Ergebnis der vertraulichen Sitzung lässt Rückschlüsse auf die endgültige Entscheidung im Stadtrat zu, der im Dezember abstimmen soll. Denn im Kontrollgremium des Stadtwerke-Konzerns sitzen mit Angelika Esch und Herbert Spoelgen auch zwei Vertreter der SPD, die das umstrittene Projekt bisher kritisch begleitet hatte. Aus der Jamaika-Koalition, die das Wasserland geschlossen vorantreibt, hat die CDU zwei Sitze im Aufsichtsrat, Grüne und FDP jeweils einen. Ashok Sridharan (CDU) ist als Oberbürgermeister ebenfalls Mitglied, und auch der Bürger Bund Bonn ist mit einem Sitz dabei. Die Hälfte der 16 Aufsichtsratssitze haben Arbeitnehmervertreter inne.

Mit dem Aufsichtsratsbeschluss liegt der Stadtverwaltung das formelle Angebot der Tochtergesellschaft SWB vor, Bau und Betrieb des neuen Bades zu übernehmen. Die Behörde muss es nun bewerten und eine Beschlussvorlage für den Rat vorbereiten. Was die meisten Kommunalpolitiker überraschen dürfte: Den Baukredit von knapp 60 Millionen Euro soll die Stadt aufnehmen und das Geld an die SWB weiterreichen. Hintergrund ist der günstige Zinssatz von einem Prozent, den Kommunen bekommen.

Zuschussbedarf von drei Millionen

Damit keine beihilferechtlichen Probleme entstehen, müssen die Stadtwerke zwar eine sogenannte Avalprovision von rund 160.000 Euro an die Stadt entrichten. Unterm Strich dürfte die Konstruktion aus gesamtstädtischer Sicht aber günstiger sein. Da die Stadt das Geld nur als nachrangiges Darlehen zur Verfügung stellt, soll dem Konzern genug Luft für künftige Kredite bleiben, um zum Beispiel Investitionen in Elektro-Busse zu finanzieren.

Die SWB rechnen beim Betrieb des Wasserland-Bades mit einem Zuschussbedarf von etwa drei Millionen Euro im Jahr. Diese Summe soll von den Ausschüttungen an die Stadt abgezogen werden, die in den kommenden Jahren laut Ratsbeschluss auf fünf Millionen Euro jährlich steigen sollten. Wie es aussieht, wird die Mehrheit im Rat diesen Deal mittragen. Denn: Nur mit dem Verrechnungsmodell sei das Badprojekt für die Stadtwerke zu stemmen, wird im vertraulichen Aufsichtsratsbeschluss betont. Unklar ist aber, was passiert, wenn die SWB nicht genug Gewinn erwirtschaften sollten, um den Badverlust zu decken. Ein Zahlungsanspruch gegenüber der Kommune ist noch nirgends festgeschrieben – laut SWB wäre dies steuerschädlich (siehe „Stadtwerke wollen Steuervorteile heben“).

Das Wasserland-Bad soll an der Christian-Miesen-Straße nach dem Entwurf von 4 a Architekten gebaut und 2020 eröffnet werden. Im Gegenzug gibt die Stadt das Kurfürsten- und das Frankenbad endgültig auf, sofern der Rat zustimmt. Nach Berechnungen der SWB, von der Ratsmehrheit mit dem Wasserland-Konzept beauftragt, ist der Neubau wirtschaftlicher als eine Sanierung der alten Bäder.