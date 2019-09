Linien 61 und 62 zeitweise gesperrt

Bonn. Auf der Hausdorffstraße ist am Mittwochmorgen ein Pkw mit einer Straßenbahn kollidiert. Die Linien 61 und 62 mussten für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Von Sebastian Meltz, 11.09.2019

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Mittwochmorgen auf der Hausdorffstraße in Bonn-Kessenich ein Pkw mit einer Straßenbahn kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls ist das Auto nach GA-Informationen dann gegen am Straßenrand geparkte Fahrzeuge geprallt. Verletzt wurde niemand.

Die Linien 61 und 62 fuhren zeitweise nur noch bis zur Haltestelle Haus der Jugend und zurück. Gegen 9.45 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.